Sosyal deneyde alkışlanan Türk
Çin’de Koç Grubu’na ait bir şirkette müdür olarak görev yapan Murat Telek, bir sosyal deneyin kahramanı oldu.
Telek, bir pizzacıda yemek yerken, bir TV kanalı tarafından düzenlenen sosyal deneyde oynayan evsiz kılığındaki kişi restorandaki bir masaya oturdu. Restoranın müdürü kısa süre sonra ‘evsiz’ adama hakaret edip kovdu. Bu durumdan rahatsız olan Murat Telek, devreye girdi ve ‘evsiz’ adamı masasına oturtarak pizza ısmarladı.
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