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Yaşam

Sosyal medya fenomeninden acı haber! Ucuz estetik öldürdü

Bursa'dan karın gerdirme ameliyatı için İstanbul'a giden 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Hastaneyi ihmalle suçlayan ailesi, 300 bin TL'lik ameliyatın 50 bin TL'ye yapıldığını iddia etti. Gözü yaşlı aile, “Biz bir operasyon yapılacak sanıyorken üç operasyon yapılmış. Kalbinden rahatsız olduğunu bildikleri halde ameliyata aldılar” dedi.

IHA20 Aralık 2024 Cuma 13:16 - Güncelleme:
Sosyal medya fenomeninden acı haber! Ucuz estetik öldürdü
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Bursa'da 8 yıl önce dünyaevine giren Neşe Özkan (27), bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine giderek, Özel Gaziosmanpaşa Bilge Hastanesinde karın germe ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası genç kadının kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları hastaneye koşarken, Özkan'ın cenazesi Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki babaevine getirildi.

17 yaşındayken kalbinde delik olduğu için ameliyat olan Neşe Özkan'ın estetik ameliyat için eşi İskender Özkan ile gittiği hastanede doktorlara kalbinde sorun olduğunu söylediği iddia edildi. Buna rağmen ameliyata alınan Özkan'ın ameliyat sonrasında kalbinin çok kez durduğu ileri sürüldü.

"SAĞLIKLI GİTTİĞİ HASTANEDEN ÖLÜSÜNÜ VERDİLER"

Doktorların kardeşini suistimal ettiğini söyleyen Özkan'ın ağabeyi Mevlüt Başkan, "Ben şikayetçi olacağım. Çünkü burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbi delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu" dedi.

"300 BİN LİRA TUTARINDAKİ AMELİYATI 50 BİNE YAPTILAR"

Süreci yakından takip ettiğini belirten Özkan'ın eniştesi Ufuk Öztürk ise, "Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar. Karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu oluyor. Sonra ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor, birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar. Sürekli kalbi durmuş. Biz hastaneden şikayetçi olacağız" diye konuştu.

Genç kadından geriye 10 ay önce bir televizyon programında katıldığı yarışmada eşiyle tanışma ve evlilik hikayesini anlattığı görüntüler kaldı. Özkan'ın babaevine getirilen cenazesi, Demetevler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Demetevler mezarlığına defnedildi.

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