İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2021 Cumartesi / 5 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sosyal medya hesabından Kovid-19'a yakalandığını duyurdu: 10 saat sonra öldü
Yaşam

Sosyal medya hesabından Kovid-19'a yakalandığını duyurdu: 10 saat sonra öldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Ramazan Girgin (61), sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti.

DHA17 Nisan 2021 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:12
ABONE OL

Kozlu'da, cep telefonu aksesuarları satışı yapan Ramazan Girgin'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam sosyal medya hesabından da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, gönüllü üyeleri olan Ramazan Girgin ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Dilbaz, "Evde karantina altındaydı. Dün akşam saatlerinde telefonda görüştük. Uzun uzun görüştük. Biraz solunum sıkıntısı yaşadığını söylüyordu bana. Gece sahura kalkmış. O sırada fenalaşmış. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ramazan Girgin'in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese köyü mezarlığında toprağa verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.