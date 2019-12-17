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Sosyal medyada 2 saat 46 dakika geçirdik

2019 verilerine göre günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 46 dakika olurken, Filipinler 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke oldu.

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Medya takibi kurumu Ajans Press, sosyal medya ile ilgili basına yansıyan haber sayısını inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 131 bin 791 haber yansıdığı tespit edildi. Böylelikle sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi. We Are Social verilerine göre, Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 46 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede Filipinlerin 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke olduğu saptandı. Filipinler’in ardından 3 saat 34 dakika ile Brezilya, 3 saat 31 dakika ile Kolombiya geldi. Sosyal medyada günlük en az süre geçiren ülke Japonya olarak gözlenirken, sosyal medyada geçirdikleri sürenin sadece 36 dakika olduğu kaydedildi.

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