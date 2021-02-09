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Yaşam

Sosyal medyada ilgi gördü: 11 kilogramlık dev turp

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Erdemli ilçesindeki bir üreticinin 11 kilogramlık turp yetiştirdiğini duyurdu. Büyüklüğüyle dikkati çeken turpun fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü.

AA09 Şubat 2021 Salı 15:05 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 15:05
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Abalı, Kocahasanlı Mahallesi'nde yaşayan Uğur Gürhan'ın sebze bahçesinde yetiştirdiği turpun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımında Abalı, şu ifadelere yer verdi:

"Genç çiftçimiz Uğur Gürhan tam 11 kilogramlık turp yetiştirdi. Ülkemizde yetiştirilen en büyük turp olduğunu iddia eden üreticimiz, turp üretimi konusunda oldukça iyi bilgilere sahip olduğunu, verimli topraklarda daha büyük turp üretip ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı yazdırmak istediğini belirtti. Üreticimizi tebrik ediyoruz."

Büyüklüğüyle dikkati çeken turpun fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü.

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