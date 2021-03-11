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Yaşam

Sosyal medyada yoğun ilgi gördü: Aynada kendisini gören serçenin şaşkınlığı tebessüm ettirdi

Bursa'da bir serçenin otomobil aynasında kendisini görünce verdiği tepki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 2 dakika boyunca serçenin hareketlerini görüntüleyen Özdemir, paylaşımda, “Bu sabah süslenmesini benim arabamın dikiz aynasında yapan minik serçe, kendisini rahatsız etmeyeyim derken mesaimize 10 dakika geç bıraktı” ifadelerine yer verdi.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 16:39
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Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Burhanettin Özdemir, sabah saatlerinde otomobiline bindi.

Otomobilinin yan aynasına konan serçeyi izlemeye başladı.

Aynada kendisini görünce ilginç tepkiler veren serçeyi, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü.

2 dakika boyunca serçenin hareketlerini görüntüleyen Özdemir, paylaşımda, "Bu sabah süslenmesini benim arabamın dikiz aynasında yapan minik serçe, kendisini rahatsız etmeyeyim derken mesaimize 10 dakika geç bıraktı" ifadelerine yer verdi.

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