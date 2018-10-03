Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler D.E, H.Y, K.Ö, L.C, M.Ü, O.A, Ö.K. ve V.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüphelilerle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan inceleme sonucu kabul edildi. İddianamenin değerlendirme bölümünde şüphelilerin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde oldukları belirtilerek, üzerilerine atılı suçtan cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede savunmasına yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.