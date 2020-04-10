İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7007
  • EURO
    7,3433
  • ALTIN
    363.618
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sosyal yardım parasını dağıtacak personele maske ve yelek
Yaşam

Sosyal yardım parasını dağıtacak personele maske ve yelek

Osmancık Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunda görevlendirilen personellere maske ve yelek dağıtıldı.

İHA10 Nisan 2020 Cuma 19:00 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 19:00
ABONE OL

Osmancık’ta, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde hak sahiplerine 1000 lira sosyal yardım desteğini teslim edecek olan Vefa Sosyal Destek Grubunda görevlendirilen personellere maske ve yelek dağıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketi çerçevesinde; ilgili bakanlıklarca belirlenen kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira nakdi yardım destek ödemelerinin hak sahiplerinin ikametlerine teslim edilmesi amacıyla görevlendirilen personele Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan maske ve yelek dağıtarak görevlerinde başarılar diledi.

Araştırma sonucu yayınlandı! Koronavirüs öksürüğü süpermarkette böyle yayılıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir ülkede daha operasyonel oldu
Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bir ülkede daha operasyonel oldu

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu
Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu

Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu

Göreve hazır
Göreve hazır

Göreve hazır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.