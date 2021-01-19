Sosyolog Nur Vergin vefat etti! Nur Vergin kimdir?

19 Ocak 2021 Salı 13:30 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 13:30

Nur Vergin hayatını kaybetti. Nur Vergin kimdir?sorusunun yanıtı vefatıyla merak edilen konular arasında yer alıyor. Kendisinden haber alınamaması üzerine çilingir yardımıyla girilen evinde cansız bedeni bulunan Vergin'in ölümünde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergin'in cenaze törenine katıldı. Nur Vergin Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. İşte Nur Vergin kitapları ve hayatına dair merak edilenler.

Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin (80), İstanbul’da hayatını kaybetti.

İstanbul Etiler’de bir sitede yaşayan Prof. Dr. Nur Vergin’e dün saat 16.00 sıralarında komşuları ulaşamadı. Bunun üzerine polis arandı. Polis ekipleri, çilingirin yardımıyla girdikleri evde komşularının, Alzheimer hastası olduğunu söyledikleri Nur Vergin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri, Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeni hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

NUR VERGİN KİMDİR?

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

NUR VERGİN KİTAPLARI

Sosyolog Nur Vergin; Siyasetin sosyolojisi, Din, toplum, ve siyasal sistem kitaplarını yazmıştır.

CENAZESİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

Prof. Dr. Nur Vergin için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı.

Erdoğan cenaze namazı sonrasında şu ifadeleri kullandı:

Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını affetsin. Hocamızın bir özelliği vardı; siyasetle sosyolojiyi çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum; Herhalde benden daha beyaz Türk kimse olmazdı derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha çok önemliydi; Laikim ama laikçi değilim.