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Sözleşmeliye 3 yılda kadro 

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğretmenler atandıkları yerlerde 3 yıllık görev süresini doldurdukları tarih itibarıyla kadroya alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sözleşmeli öğretmenlere yönelik düzenlemesi, mevcut 58 bin 270 öğretmenin yanında yeni atanacak 20 bin öğretmeni de kapsayacak. 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı’nda gündeme gelen sözleşmeli öğretmenlik süresinin detayları belli oldu.Buna göre, öğretmenlerin bulundukları yerlerde toplam 6 yıl olan sözleşme süreleri, 3 yıl sözleşmeli 1 yıl da kadrolu olmak üzere toplam 4 yıla indirildi. Öğretmenler atandıkları yerlerde 3 yıllık görev sürelerini doldurdukları tarih itibarıyla kadrolu öğretmenliğe atanacak ve aynı yerde 1  yıl da kadrolu öğretmen olarak görev yapacak. Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerlerde 4 yıllık görev sürelerini doldurdukları tarih itibarıyla diğer kadrolu öğretmenlere tanınan yer değiştirme haklarından yararlanacak. MEB’in yeni ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. 

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