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Sözün Bittiği Yer

Yemen'de, bir hastanedeyiz. Ebrar, yetersiz ve sağlıksız beslenme sebebiyle vücudunda çeşitli yaralar çıkan, 12 yaşında olmasına rağmen 12 kiloya kadar düşen binlerce çocuktan sadece bir tanesi.

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Yemen'de insani kriz ölümcül noktada! 21 milyon insan gıda sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 10 milyon insan açlık sınırında.

Yemenli kardeşlerimize destek olmanın tam vakti.

Dilerseniz YEMEN yazıp 3072'ye 5 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Ya da dilediğiniz miktarda yardım için bu linkten ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsiniz:

https://www.ihh.org.tr/bagis/yemen

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