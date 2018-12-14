Sözün Bittiği Yer

Yemen'de insani kriz ölümcül noktada! 21 milyon insan gıda sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 10 milyon insan açlık sınırında.

Yemenli kardeşlerimize destek olmanın tam vakti.

Dilerseniz YEMEN yazıp 3072'ye 5 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Ya da dilediğiniz miktarda yardım için bu linkten ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsiniz: