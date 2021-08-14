Star yazarı Yakup Köse afet bölgesinden seslendi: Devlet burada

star.com.tr 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:45 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:45

Star yazarı Yakup Köse, selden etkilenen vatandaşlarımızın acısını paylaşarak onlara destek olmak için, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde. Sel felaketinin boyutunu görüntüleyen Köse, 'Burada hummalı bir çalışma var, devlet burada.' dedi.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımızın tedavileri devam ederken, Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.

Star yazarı Yakup Köse, selden en çok etkilenen Kastamonunun Bozkurt ilçesinde, selzedelerin acılarını paylaştı, çalışmaları yerinde takip etti.

Selin harabeye çevirdiği evleri, oyuncak gibi savurduğu araçları görüntüleyen Köse, ilçede yaşayan vatandaşlarımıza destek oldu.

Yapılan hummalı çalışmalara dikkat çeken Köse, 'Devlet burada' dedi.

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