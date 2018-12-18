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Star'ın acı günü: Bedri Ağabeyi kaybettik

Star Gazetesi Grafikeri, mesai arkadaşımız Bedri Akıncı, dün sabah Hakk’a yürüdü.

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Kalp krizi sonucu 54 yaşında hayata gözlerini yuman Akıncı’nın cenazesi, bugün öğle vakti Sahrayıcedit Arapgirli Hüseyin Avni Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 1997-2005 yılları arasında Akşam Gazetesi’nde çalışan Bedri Akıncı, 13 yıl Star Gazetesi’nde grafiker olarak görev yaptı. Star Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.  

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