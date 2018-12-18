Star'ın acı günü: Bedri Ağabeyi kaybettik
Star Gazetesi Grafikeri, mesai arkadaşımız Bedri Akıncı, dün sabah Hakk’a yürüdü.
Kalp krizi sonucu 54 yaşında hayata gözlerini yuman Akıncı’nın cenazesi, bugün öğle vakti Sahrayıcedit Arapgirli Hüseyin Avni Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 1997-2005 yılları arasında Akşam Gazetesi’nde çalışan Bedri Akıncı, 13 yıl Star Gazetesi’nde grafiker olarak görev yaptı. Star Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.
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