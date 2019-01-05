İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

STK’lar siyasete yön vermeli

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) 5. Üye Buluşması’nı dün Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Gençlik STK’larının Rolü’ konusu ele alındı. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada sivil toplumu güçlendirmenin öneminden bahsederek “Sivil toplum uzmanlaşarak siyasete yön vermeli ve toplumun ihtiyaçları konusunda aracı olmalı. Toplumun siyaseti beslediği bir yapı oluşturulmalı” dedi. Birbiriyle örtüşen genel meselelerde değil, daha net ve tanımlı alanlarda derinleşmeye ihtiyacımızın olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: Burada 92-93 üyemiz olmasıyla övünüyoruz ama 92-93 meselede derinlemesine uzmanlığımız var mı? Yok. Dolayısıyla eksikliğimiz olan, alan paylaşımı ve sorumluluk paylaşımını yapmamız gerekiyor. Müslüman kardeşimize, komşumuza ‘Sen bu alanda iyi işler yapıyorsun, ben de bu alanda iyi işler yapıyorum. Birbirimize yardımcı olalım’ demeliyiz. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Brezilya'da şiddetli deprem

Brezilya'da şiddetli deprem

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

İmzayı attı: 45 ülkeyi ilgilendiren karar

İmzayı attı: 45 ülkeyi ilgilendiren karar

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Meşaleler Sarıkamış şehitleri için yandı

Meşaleler Sarıkamış şehitleri için yandı

31 Mart seçimleri ve partilerin stratejileri

31 Mart seçimleri ve partilerin stratejileri

Ayasofya'daki çirkin provokasyona inceleme

Ayasofya'daki çirkin provokasyona inceleme

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Efsane sanatçı Münir Özkul´un ölüm yıldönümü

Efsane sanatçı Münir Özkul´un ölüm yıldönümü

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA