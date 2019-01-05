STK’lar siyasete yön vermeli

‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Gençlik STK’larının Rolü’ konusu ele alındı. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada sivil toplumu güçlendirmenin öneminden bahsederek “Sivil toplum uzmanlaşarak siyasete yön vermeli ve toplumun ihtiyaçları konusunda aracı olmalı. Toplumun siyaseti beslediği bir yapı oluşturulmalı” dedi. Birbiriyle örtüşen genel meselelerde değil, daha net ve tanımlı alanlarda derinleşmeye ihtiyacımızın olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: Burada 92-93 üyemiz olmasıyla övünüyoruz ama 92-93 meselede derinlemesine uzmanlığımız var mı? Yok. Dolayısıyla eksikliğimiz olan, alan paylaşımı ve sorumluluk paylaşımını yapmamız gerekiyor. Müslüman kardeşimize, komşumuza ‘Sen bu alanda iyi işler yapıyorsun, ben de bu alanda iyi işler yapıyorum. Birbirimize yardımcı olalım’ demeliyiz.