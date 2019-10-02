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Stockholm'de ''yılın kahramanı'' bir Türk oldu

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Upplands-Bro ilçesinde, esnaflık yapan 57 yaşındaki Türk asıllı Faruk Yıldız, sosyal sorumluk konularında inisiyatif aldığı için 'yılın kahramanı' ödülüne layık görüldü.

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Yıldız, Mitt i Stockholm gazetesince düzenlenen ve halkın oylarıyla belirlenen yarışmada, en fazla oyu alan aday oldu.

Nisanda da "yılın en sevilen esnafı" ödülünü kazanan Yıldız'a, ödülü 19 yıldır çalıştırdığı hazır yemek dükkanında verildi.

Ödül törenine, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da katılarak Yıldız'a destek verdi.

- "Her yıl beni bir ödüle aday gösteriyorlar"

Yıldız, AA muhabirine, bir kez daha ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "İlçeyle o kadar özdeşleştim ki her yıl beni bir ödüle aday gösteriyorlar." dedi.

Uzun yıllardır İsveçli ailelerle iç içe olduğunu belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada esnaflığa başladığım yıldan beri ailelerin sorunlarıyla ilgilendim, gençlerin dertlerini dinledim ve çözümler geliştirdik. Her hafta düzenli okula gidip derslerine çalışan 8 öğrenciye yemek ikram ediyorum. Okulla ortak başlattığımız bu geleneğimiz, her cuma günü devam ediyor. Daha önceden de farklı kategorilerde 5 kere ödüle layık görüldüm. 36 yıllık gurbet hayatımda böyle bir başarı yakalayacağım aklımdan geçmezdi."

İsveç'e 1983'te gittiğini ve ödül aldığı ilçedeki bir restoranda bulaşık yıkayarak işe başladığını anlatan Yıldız, "Sonrasında restoranın işletmeciliğini alıp çalıştırdım. Bu sürede İsveçlilerle iç içe olduğum için uyum sürecini çabuk atlattım. O kadar birbirimize alıştık ki restoranı sattım ama ilçeden ayrılmamak için hamburger dükkanı açtım." ifadelerini kullandı.

- Büyükelçi Yunt'tan tebrik

Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Yıldız'ı aldığı ödülden dolayı kutladığını belirterek "54 yıldır burada yaşayan vatandaşlarımızın başarı hikayeleri bizi de mutlu ediyor. Sosyal sorumluluk inisiyatifinden dolayı aldığı ödül için kendisine teşekkür etmek için buradayım." dedi.

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

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