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Stonehenge’yi Anadolu çiftçisi inşa etmiş

İngiltere'nin başkenti Londra’nın 142 kilometre güneybatısında dairesel alana yerleştirilmiş 100’den fazla taşın dizilimi ile yapılmış, dünyanın en çok tanınan arkeolojik eserlerinden Stonehenge, neolitik DNA araştırma sonuçlarının yayınlanmasıyla arkeoloji dünyasının gündemine oturdu.

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Dünya medyasında da geniş yankı bulan bu araştırma, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki bu tarihi yapıyı inşa edenlerin, Anadolu’dan geldiklerini bilimsel olarak da kanıtlamış oldu. Göbeklitepe Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, dünyanın 10 gizemli yapıtlarından biri olduğu söylenen Stonehenge’i inşa edenlerin Anadolu’dan gelen çiftçiler olmasının şaşırtıcı olmadığını belirterek “Anadolu’dan göç, kimi yere doğrudan, kimi yere karışarak gerçekleşiyor. O nedenle Stonehenge’i inşa edenlerin Anadolu’dan gelen çiftçiler olması şaşırtıcı değil. Bu, arkeolojik olarak bildiğimiz bir bilgiydi, DNA ile kanıtlanmış oldu. Tarımın ve tarım topluluklarının kökünün Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye bölgesi olduğu zaten bilinen bir şey. O bölgeden MÖ 7000’lerden itibaren Avrupa dışında birçok bölgeye göç dalgası var” diye konuştu. 

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