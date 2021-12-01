''Su maymunları Edirne'deki ekosisteme ve çeltik üretimine zarar veriyor'' uyarısı

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:52 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:53

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Değerlendirilmesi" Projesi kapsamında Edirne'de eğitim toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Edirne'deki nehirlerde ve Gala Gölü'nde popülasyonu giderek artan su maymunlarının ekosisteme ve çevreye olan zararları ele alındı.

- "Edirne'ye nehirler üzerinden geliyor"

Proje eğitmeni Dr. Ayşegül İliker Kozbaş, AA muhabirine Güney Amerika kökenli su maymununun istilacı bir tür olduğunu ve Edirne'deki popülasyonlarının oldukça çok olduğunu ifade etti.

Kürk çiftliklerinde kullanılmak üzere Türkiye'nin komşu ülkesi Bulgaristan'a getirilen hayvanların kürk talebinin azalmasının ardından doğaya salındığını anlatan Kozbaş, bu hayvanların nehirler aracılığıyla Edirne'ye ulaştığını dile getirdi.

Kozbaş, yarı sucul olan su maymunlarının otçul bir hayvan olduğunu sulak alanlardaki sazları yemesinin yanı sıra çeltik tarlalarına büyük zararı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Su maymunları çeltikleri yiyor ve tarlalara büyük zararı oluyor. Gala Gölü'ndeki sazları tüketiyorlar. Sazların yenip tükenmesi orada üreyen kuşların yuvalarının yok olmasına neden oluyor. Saz diplerine yumurtlayan ve üreyen balıkların üreme ortamları zarar görüyor. Ekosisteme bu tür zararları oluyor. Gala Gölü Milli Parkı bir kuş cenneti ve orada yuvalanan kuşların yaşam alanlarının zarar görmesi büyük bir tehlike. Sazlıkların azalması ve hem balık popülasyonunu hem de kuşların yaşamların etkiliyor. Gala gölü çevresindeki çeltik tavalarının büyük kısmında beslenen bu hayvanlar çeltiklere de zarar veriyor."