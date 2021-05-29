'Su' nedeniyle çıkan kavgada kardeşini av tüfeğiyle öldürdü

DHA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:04 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:04

Olay, dün Şirindere Mahallesi İkizdere Barajı yakınlarında meydana geldi. Arazilerinde çalışan Çetin C. ve Emin C. kardeşler, depodan su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sonucu Çetin C., av tüfeğiyle kardeşine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla başı ile omzundan ağır yaralanan Emin C., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağabey Çetin C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.