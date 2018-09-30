Ustası baygın bulmuştu, 13 gün dayanabildi

Korkunç olay, Aydın-Muğla karayolu Büyük Menderes Köprüsü yakınlarındaki bir benzin istasyonunda 15 Eylül'de gerçekleşti. Benzin istasyonunda arıza yapan 5 tonluk su tankını tamiri için içerisine giren Okan Şengel, havasızlıktan bayıldı. Talihsiz genç, bir süre sonra malzeme bırakmak için tankın yanına gelen ustası tarafından baygın halde bulundu.

İTFAİYE ÇIKARDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince su tankından çıkartılan Şengel, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 13 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şengel, hayata tutunamadı.

Gencin cenazesi, Telli Dede Mezarlığı'nda ailesini ve sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

(Yeni Asır)