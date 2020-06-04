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Yaşam

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AKSARAY'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sulama devrilen sürücü Zeki Mercanoğlu (58), yaşamını yitirdi.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 19:54 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 19:54
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4526 Sokak'ta meydana geldi. Zeki Mercanoğlu yönetimindeki 68 KE 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Mercanoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Mercanoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mercanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

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