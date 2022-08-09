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Yaşam

Sulama kanalında akıntıya kapılan 2 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da, 2 gün önce serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan 2 gençten İsa Topdemir'in (20) cesedine ulaşıldı. Halil Gültekin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

DHA9 Ağustos 2022 Salı 10:14 - Güncelleme:
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Olay, pazar günü Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Gültekin ve İsa Topdemir, serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen gençler, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. 34 saatlik arama sonunda İsa Topdemir'in cansız bedeni, suya girdiği bölgenin 32 kilometre uzağındaki Çatlı Mahallesi'nde bulundu. Sudan çıkarılan Topdemir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Halil Gültekin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

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