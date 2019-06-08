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Sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalında ayaklarını yıkamaya çalışan 19 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, sulama kanalı kenarında ayaklarını uzatarak yıkamaya çalışan Halil A. (19), bir anda kayarak akıntıya kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde hazır beklerken, su altı arama kurtarma dalgıç polisler de sulama kanalında kaybolan genci aramaya başladı. Sulama kanalında arama çalışmaları devam ederken, olayı duyan gencin yakınları da bölgeye geldi. Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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