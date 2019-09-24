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Şule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itiraz

ANKARA'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in '23) şüpheli ölümüyle ilgili, ceset, çorap ve ayakkabıların, Çet'in, plazanın 20'nci katının penceresinden atlaması veya atılması durumunda da olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği yönündeki keşif raporuna itiraz etti. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, 'Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü´nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz' denildi.

  • DHA
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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın önünde ölü bulunmasıyla ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılandıkları Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Mayıs ayında olay yerinde keşif yaptı. Mahkeme heyeti ile taraf avukatlarının yanı sıra keşifte, Adli Tıp Kurumu'ndan bir uzman, bir inşaat mühendisi ve o gece olay yerine gelen polis ekibinden bir polis memuru da yer aldı.
 
KEŞİF RAPORU
 
Keşfin ardında bilirkişi tarafından hazırlanan olay yeri keşif raporunun sonuç kısmında şöyle denildi: "Yukarıda analiz edilen mevcut veriler ışığında olayın iddia edildiği gibi Çet´in pencereden atılması halinde ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği gibi olayın sanıkların savunmasında belirttiği şekilde meydana gelmesi halinde de ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği; mevcut verilerle aralarında kesin bir ayrım yapılamadığı kanaatini bildirir bilirkişi raporudur."
 
RAPORA İTİRAZ
 
Çet'in ailesinin avukatları, bilimsel yöntemlerle hazırlanmadığını savundukları rapora itiraz etti.  Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde; raporun her türlü şüpheden uzak, somut, inandırıcı ve tüm delilleri irdeleyen denetime elverişli bir rapor olmadığı savunularak, şöyle denildi: "Söz konusu rapor ile hakikatin gün yüzüne çıkması için yapılan mahal keşfinden beklenen fayda elde edilememiştir. Raporda mevcut deliller bütün halinde değerlendirilmek yerine iki ihtimalli saptamalar yapılarak sonuç çıkarmamız beklenmektedir. Bütün delillerin incelenmediğine yönelik örnek vermemiz gerekirse; sanıkların maktulün atladığını iddia ettikleri pencerede neden hiçbir parmak izinin bulunmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü´nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeninden rapor alınmasını talep ediyoruz."

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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