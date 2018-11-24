Süleyman Kılınç kimdir AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç kaç yaşında nerelidir

Süleyman Kılınç kimdir merak ediliyor. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç kaç yaşında nerelidir? Vatandaşlar internetten Süleyman Kılınç’ın detaylı biyografisine ulaşmak istiyor. Peki Süleyman Kılınç hayat hikayesi nasıl? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay, adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız" dedi. Erdoğan şu anda AK Parti'nin yerel seçim için belirlediği adayları açıklayarak sahneye davet ediyor. Süleyman Kılınç hakkında detaylı bilgiler... Adıyaman'da Beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapan Dr. Süleyman Kılınç 14 sene Adıyaman Tabipler Odası başkanlığı görevini yürütmüştür. Süleyman Kılınç 24 Haziran seçimlerinde de Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ancak aday gösterilmemiştir. Süleyman Kılınç 11 yıldır Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktadır. AK Parti Belediye Başkanı adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı. Hafta boyu kulislerde dolaşan isimler netleşti. AKP’nin Adıyaman adayı ise Süleyman Kılınç oldu. Peki, Süleyman Kılınç kimdir? İşte detaylar star.com.tr’de…

SÜLEYMAN KILINÇ KİMDİR?

Adıyaman'da Beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapan Dr. Süleyman Kılınç 14 sene Adıyaman Tabipler Odası başkanlığı görevini yürütmüştür.

Süleyman Kılınç 24 Haziran seçimlerinde de Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ancak aday gösterilmemiştir. Süleyman Kılınç 11 yıldır Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Kılıç'tan ilk açıklama

Süleyman Kılınç adaylığını ''SEVGİLİ HEMŞEHRİLERİM, öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, Şükranlarımı ifade ediyorum. Bu AK yolda yürümeye ve büyük TÜRKİYE'ye hizmetkar olmaya başladığımız ilk günden beri siz kıymetli dostlarımızın destek ve duaları enerjimizi ve azmimizi misliyle artırdı. Rabbim inşaAllah Verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeyi nasip eder. Güven, samimiyet ve destekleriniz için Yüce MEVLAM ebeden sizlerden razı olsun. Ayrıca telefon,mail,sms ve sosyal medya üzerinden çok yoğun bir şekilde göndermiş olduğunuz yorum, mesaj ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin.'' sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum.

Sayın Bahçeli'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak Ak Parti'yi destekleme kararı aldığı için teşekkür ediyorum.

Ana muhalefet partisinin Kandil'den aldığı icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı milletim sandığa gömecektir.

31 Mart'taki seçimlerde 40 şehirde göstereceğimiz adayı açıklamak üzere biraradayız. AK Parti olarak 2014 seçimleribe 'Daime Millet, Daima Hizmet' sloganıyla girmiştik. 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı ve farklı olacak.

Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay, adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız.

Şehircilik konusunda köklü bir müktesebata ve geleneğe sahibiz. Şehirlerimizin kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözerken belediyeciliğe yeni bir bakış açısı kazandırdık.

Bizim formülümüz gayet basit. Biz milletin aklını çelmenin değil gönlüne girmenin derdinde olduk.

Sadece seçim dönemlerinde milletin kapısını çalan partiler daima hüsrana uğradı.

AK Parti'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Buna ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz.

Oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletin gözünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz.

Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. 'Önce millet' der 'önce memleket' der"

Cumhurbaşkanı Erdoğan belirlenen adayları açıklayarak sahneye davet etmeye başladı:

İŞTE ADAYLAR:

1- ADIYAMAN - Dr. SÜLEYMAN KILINÇ

2- ANTALYA - MENDERES TÜREL - ANTALYA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

3 - AMASYA - CAFER ÖZDEMİR - AMASYA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

4 - ARDAHAN - YUNUS BAYDAR

5 - ARTVİN - MEHMET KOCATEPE

6- BARTIN - YUSUF ZİYA ALDATMAZ

7- BATMAN - MURAT GÜNEŞTEKİN

8 - BAYBURT - FATİH YUMAK

9 - BİTLİS - NESRULLAH TANĞLAY

10 - BOLU - FATİH METİN

11 - BURDUR - DENİZ KURT - ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI

12 - BURSA - ALİNUR AKTAŞ - BURSA MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

13 - DENİZLİ - OSMAN ZOLAN - DENİZLİ MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

14 - DİYARBAKIR - CUMALİ ATİLA - DİYARBAKIR MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

15 - DÜZCE - FARUK ÖZLÜ - BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI

16 - ELAZIĞ - ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI - İŞ ADAMI - AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

17 - ERZURUM - MEHMET SEKMEN - ERZURUM MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

18 - GAZİANTEP - FATMA ŞAHİN - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

19 - GİRESUN - AYTEKİN ŞENLİKOĞLU - AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI

20 - GÜMÜŞHANE - ERCAN ÇİMEN - GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI

DEVAMI GELİYOR...