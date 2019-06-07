Sultanbeyli'de korkutan yangın

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Sultanbeyli'de 2 katlı bina alev alev yandı

Sultanbeyli'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstanbul Sultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Sinop Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın çatı katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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