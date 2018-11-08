Sultanbeyli'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
SULTANBEYLİ'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı.
- DHA
Kaza dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde meydana geldi.Öğrenci servisi yan yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu savrularak yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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