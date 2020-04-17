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Yaşam

Sultangazi'de akılalmaz görüntü: Boş alanda tıraş yaptı

Sultangazi'de bir kişi yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı.

DHA17 Nisan 2020 Cuma 12:07 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 12:07
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Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.

Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

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