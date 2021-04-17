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Yaşam

Sultangazi'de korkutan yangın

Sultangazi'de mobilya atölyesinde yangın çıktı.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 04:01 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 04:01
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan üç katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangını büyümeden söndürülürken bir itfaiye görevlisi yoğun dumandan etkilendi.

Meslektaşları tarafından yangın alanından çıkarılan itfaiye görevlisine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Ambulansta oksijen verilen itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin uzun süre soğutma çalışması yaptığı işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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