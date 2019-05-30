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Sultangazi’de pitbull dehşeti

Sultangazi’de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Pitbull'un saldırdığı köpeği vatandaşlar güçlükle kurtarabildi.

  • İHA
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Sultangazi’de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Isırdığı köpeği bırakmayan ve çenesiyle sağa sola sallayan pitbull'u sahibi de engelleyemedi. Çevredeki vatandaşlar yaralanan köpeği kurtarmaya çalışırken, sahibi ise ancak pitbull'u döverek yaralı köpeği kurtarabildi. Vatandaşlar yaralı köpeği kaçırırken pitbull'un sahibi de tekrar saldırmaması için köpeğinin üzerine kapaklandı.

PİTBULL GEZDİRMENİN CEZASI 6 BİN 306 LİRA

Son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tehlikeli hayvan ırkı sayılan ‘pitbull’ cinsi köpekleri besleyenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 6 bin 306 TL idari para cezası uygulanıyor. Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklerin sahiplerine uygulanan cezalar bu tür olayların yaşanmasının önüne geçemiyor.
 
Parkın içinde yaşanan bu dehşet anları bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Parktaki vatandaşın çektiği görüntülerde pitbull'un saldırdığı köpeği bırakmadığı ve çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

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