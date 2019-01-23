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Sultangazi'nin 'zengin' dilencisi

Sultangazi'de hastane çevresinde dilencilik yapan 74 yaşındaki kadının banka hesabında yaklaşık 43 bin lira nakit parası, çok sayıda altın burma bileziği ve oğluna ait 3 katlı bir binanın olduğu ortaya çıktı.

  • DHA
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Sultangazi'de  zabıta ekipleri vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Özel bir hastane çevresinde dilencilik yapan bir kadın hakkında sık sık ihbar alan zabıta ekipleri, buraya gitti. Sivil olarak hastane önüne giden zabıta ekipleri, yaşlı kadını dilenirken yakaladı. Üzerinden 110 lira çıkan Latife İ. ile ilgili inceleme yapıldığında ise şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
 
Bankada 43 bin lira nakit, kolunda 40 bin liralık bilezik 
 
Kadının üzerinden çıkan banka hesap özetinde hesabında 43 bin 539 lira nakit parası, kollarında da yaklaşık 40 bin lira değerinde çok sayıda altın burma bilezik olduğunu görüldü. Ayrıca yaşlı kadının oğluna ait 3 katlı bir binada oturduğu, maddi açıdan durumunun iyi olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan olayda yaşlı kadına tutanak tutularak idari para cezası kesildi. Üzerinden çıkan 110 liraya ise el konuldu.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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