‘Süper Ay’ İstanbul’da renkli görüntülere sahne oldu

Ay’ın dünyaya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Gökyüzünde sıradışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul’da da izlendi. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, Türkiye saati ile saat 18.20'den itibaren net bir şekilde çıplak gözle izlenmeye başlandı.