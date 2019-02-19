‘Süper Ay’ İstanbul’da renkli görüntülere sahne oldu
Ay’ın dünyaya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul’da çıplak gözle izlendi.
- İHA
Ay’ın dünyaya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Gökyüzünde sıradışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul’da da izlendi. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, Türkiye saati ile saat 18.20'den itibaren net bir şekilde çıplak gözle izlenmeye başlandı.
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