Süper Loto sonuçları 15 Kasım 2018 MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Süper Loto sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak? 15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak? Kısa yoldan zengin olmak isteyenler şimdiden Süper Loto MPİ sonuçlarına odaklandı. Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz. Geçen haftaki Süper Loto sonuçlarında ; 6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.471.507,64 TL, 5 bilen kişi sayısı : 86 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.659,45 TL, 4 bilen kişi sayısı : 4.297 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 142,90 TL, 3 bilen kişi sayısı : 81.722 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,00 TL olarak yer almıştır.Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır? Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir.

SÜPER LOTO 15 KASIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto 15 Kasım sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer olacaktır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 KASIM 2018

8 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 3.471.507,64 TL değerindeki büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 86 kişi 6.659,45 TL, 4 bilen 4.297 kişi 142,90 TL, 3 bilen 81.722 kişi ise 13,00 TL ikramiye kazandılar.

GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 KASIM 2018

1 Kasım 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın Süper Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.631.301,72 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 54 kişi 9.399,40 TL, 4 bilen 3.418 kişi 159,70 TL, 3 bilen 68.392 kişi ise 13,75 TL ikramiye kazandılar.

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri?

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Şu ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

Süper Loto kolon fiyatı

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1′den 54′e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz. OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI Süper Loto 6/54 2 TL Sayısal Loto 6/49 1.5 TL On Numara 1 TL Şans Topu 5+1 1 TL