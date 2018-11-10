Anma etkinliklerinin yapıldığı alana yakın yerde park edilen plakasız araç polisi alarma geçirdi

Siirt Valiliğince düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri, saat 08.30’da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun D. Taşkın, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı, kurum müdürleri sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen tören, valilik, garnizon ve belediye çelenklerinin anıta sunulmasıyla devam etti. Saat 09.05’te verilen işaretle sirenlerin çalınmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından da İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesiyle tören sona erdi.

Tören alanına yakın bölgede plakasız bir şekilde bulunan bir araç, polisi harekete geçirdi. Güvenlik güçleri, bomba olabileceği şüphesiyle Hükümet Caddesi ile Lise Caddesi'nden Şehit Kamil Baltacı Sokağı'na giden yolu, trafiğe kapattı. Daha sonra uzman görevlilerinin araçta inceleme yaptığı sırada bir öğretmene ait olduğu belirlenen araç, içinde yapılan aramanın ardından sahibine teslim edildi. Yapılan inceleme sonrası kapatılan yollar tekrar trafiğe açıldı.