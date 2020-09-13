İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2020 Pazar / 25 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
Yaşam

Şüpheli çanta koronavirüsü unutturdu

Aydın'da banka şubelerinin olduğu bir caddede bank üzerinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Vatandaşlar, polis ekiplerinin çantaya müdahalesini sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak izledi.

İHA13 Eylül 2020 Pazar 19:38 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 19:38
ABONE OL

Olay, Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İnsan trafiğinin yoğun olduğu ve banka şubelerinin bulunduğu cadde üzerindeki bir bankta siyah çanta unutuldu. Çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli çantanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan caddeye çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantaya müdahale etti.

Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen güvenlik şeridinin dışında bekleyen vatandaşlar, bomba imha uzmanının müdahalesini sosyal mesafe kurallarını göz ardı ederek, film izler gibi izlediler. Fünye ile uzaktan kontrollü şekilde büyük bir gürültü ile patlatılan çantanın içerisinden telefon şarj aleti, not defteri, makas gibi kişisel eşyalar çıktı.

Ekiplerinin müdahalesinin ardından cadde yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.