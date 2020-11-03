İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3972
  • EURO
    9,8443
  • ALTIN
    515.251
  • BIST100
    1150.71
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şüpheli 33 saatlik görüntü incelemesi sonrası yakalandı
Yaşam

Şüpheli 33 saatlik görüntü incelemesi sonrası yakalandı

Malatya'da, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

AA03 Kasım 2020 Salı 21:01 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 21:01
ABONE OL

Malatya'da, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cemal Gürsel Mahallesi'nde bir kişinin konuştuğu sırada cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili 62 noktadan 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek kimliğini tespit ettikleri M.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.