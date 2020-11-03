Şüpheli 33 saatlik görüntü incelemesi sonrası yakalandı

AA 03 Kasım 2020 Salı 21:01 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 21:01

Malatya'da, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cemal Gürsel Mahallesi'nde bir kişinin konuştuğu sırada cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili 62 noktadan 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek kimliğini tespit ettikleri M.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.