Süresiz nafakaya düzenleme yolda

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Nafaka konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını anlatan Bakan Gül, yakın zamanda çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Bakan Gül, “Elbette çok ciddi anlamda ele alınması gereken bir konu. Taraflardan birini de mağdur etmeye yol açmadan bu husus enine boyuna tartışılıyor. Aile Bakanlığımızın da bu konudaki yönetiminde bu süreç, yakın zamanda yine nasıl bir çerçeve çizileceği belli olacaktır. Elbette konu Meclis’in takdirinde olan bir konu ama Aile Bakanlığı ile çalışmaların tam nihayete ermesi ve gerçekten kamuoyunda tüm tarafları memnun edecek bir çalışmayı biz de arzuluyoruz. Yakın zamanda bu konu netleşmiş olur” dedi.

YARGIDA HEDEF SÜRE

Yargıdaki iş yüküne değinen Bakan Gül, yaklaşık 11 milyon ceza hukuk dosyasının bir yılda hakim ve savcıların önünden geçtiğini, bu dosyaya 21 bin hakim ve savcının baktığını ifade etti. Bu iş yükü fazlalığından dolayı da yargıya güvenin azaldığını belirten Bakan Gül, “Bir sene sonraya duruşma günü alındığınız bir yerde karar ne zaman çıkacak? Yargıya intikal eden dosyayı azaltmak önemli bir strateji. Nasıl olacak peki? Mahkeme dışı yollarla, ara buluculuk, uzlaşma yolları. İş davalarında 120 bin dava açılmadan iki tarafın anlaşmasıyla sonuçlandı” diye konuştu. Yargıda Reform Paketi kapsamında “Hedef Süre” ile ilgili hakim, savcı ve avukatlarla görüşme yapıldığını söyleyen Bakan Gül, şunları kaydetti: “2019’da artık yargıya ilişkin sorunların bittiği, güvenin de aşılacağı bir sürecin inşasının önemini vurguluyoruz. Bu çerçevede Yargı Reform Belgemizi güncelliyoruz. Temel yaklaşımımız da güven veren adalet sistemini inşa etmek.”

HAKİMLERE EK SINAV

Bakan Gül, nicelik itibarıyla adliye binalarını, hakim-savcı sayısını, teknoloji imkanlarını geliştirdiklerini vurgulayarak, artık nitelik sorunu üzerinde çalıştıklarını aktardı. Bakan Gül, “İlave bir sınavdan bahsediliyor. Niteliği arttırıcı hukuk eğitimini merkeze aldık. Hukuk fakülteleriyle birlikte öğrenci sayısının azaltılması öne çıkan başlıklardan birisi. Hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı Türk hukuk sistemine ilk girecek bir sistem” dedi.