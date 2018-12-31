Süresiz nafakaya düzenleme yolda
Toplumun büyük bir kesimini mağdur eden süresiz nafakayla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Adalet Bakanı Gül, “Kimseyi mağdur etmeden Aile Bakanlığımızla enine boyuna tartışıyoruz. Yakın zamanda netleşecek” dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Nafaka konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını anlatan Bakan Gül, yakın zamanda çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Bakan Gül, “Elbette çok ciddi anlamda ele alınması gereken bir konu. Taraflardan birini de mağdur etmeye yol açmadan bu husus enine boyuna tartışılıyor. Aile Bakanlığımızın da bu konudaki yönetiminde bu süreç, yakın zamanda yine nasıl bir çerçeve çizileceği belli olacaktır. Elbette konu Meclis’in takdirinde olan bir konu ama Aile Bakanlığı ile çalışmaların tam nihayete ermesi ve gerçekten kamuoyunda tüm tarafları memnun edecek bir çalışmayı biz de arzuluyoruz. Yakın zamanda bu konu netleşmiş olur” dedi.
YARGIDA HEDEF SÜRE
Yargıdaki iş yüküne değinen Bakan Gül, yaklaşık 11 milyon ceza hukuk dosyasının bir yılda hakim ve savcıların önünden geçtiğini, bu dosyaya 21 bin hakim ve savcının baktığını ifade etti. Bu iş yükü fazlalığından dolayı da yargıya güvenin azaldığını belirten Bakan Gül, “Bir sene sonraya duruşma günü alındığınız bir yerde karar ne zaman çıkacak? Yargıya intikal eden dosyayı azaltmak önemli bir strateji. Nasıl olacak peki? Mahkeme dışı yollarla, ara buluculuk, uzlaşma yolları. İş davalarında 120 bin dava açılmadan iki tarafın anlaşmasıyla sonuçlandı” diye konuştu. Yargıda Reform Paketi kapsamında “Hedef Süre” ile ilgili hakim, savcı ve avukatlarla görüşme yapıldığını söyleyen Bakan Gül, şunları kaydetti: “2019’da artık yargıya ilişkin sorunların bittiği, güvenin de aşılacağı bir sürecin inşasının önemini vurguluyoruz. Bu çerçevede Yargı Reform Belgemizi güncelliyoruz. Temel yaklaşımımız da güven veren adalet sistemini inşa etmek.”
HAKİMLERE EK SINAV
Bakan Gül, nicelik itibarıyla adliye binalarını, hakim-savcı sayısını, teknoloji imkanlarını geliştirdiklerini vurgulayarak, artık nitelik sorunu üzerinde çalıştıklarını aktardı. Bakan Gül, “İlave bir sınavdan bahsediliyor. Niteliği arttırıcı hukuk eğitimini merkeze aldık. Hukuk fakülteleriyle birlikte öğrenci sayısının azaltılması öne çıkan başlıklardan birisi. Hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı Türk hukuk sistemine ilk girecek bir sistem” dedi.
YARINDAN İTİBAREN E-TEBLİGAT DEVREDE
Bakan Gül, 1 Ocak itibarıyla ticari davalarda da ara buluculuğu gündeme getireceklerini açıkladı. Elektronik tebligatın da 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyuran Bakan Gül, “Yaklaşık 40 milyon adli tebligat, posta aracılığıyla adresinize geliyor. Avukatlar ve kurumlara tebligat 1 Ocak itibarıyla elektronik yolla gelecek. Ama ben vatandaş olarak talep edersem, bana elektronik tebligat da gelecek. Mahkemeden, belediyeden ya da herhangi bir kurumdan tebligat cep telefonunuza geliyor. Mail adresi veriliyor aynen TC kimlik numarası gibi. Oraya tebligat yapıldı, sistem kendisine ulaştığını görüyor. Gördükten 5 gün sonra tebligat yapılmış sayılıyor. Böylece tebligat yapılmadan hak kayıplarının önüne geçilmesi önlenecek. Vatandaşlar için talebe bağlı ama kurumlar için zorunlu” dedi.
AFFA SİYASET KARAR VERECEK
Bakan Gül, af konusuyla ilgili olarak, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları gayet net, toplumun bu husustaki duyarlılığını dikkate alıcı adımları attık ve bundan sonra da hep atacağız. Bizim yapmaya çalıştığımız infaza ilişkin, denetimli serbestlik ya da diğer hususlarla ilgili nasıl bir infaz önerileri olur bu konuda çalışıyoruz. Siyaseten de partimiz bu konuda gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Elbette tüm siyasi partilerle de görüşülecektir ama bu konuda asla toplumu rahatsız edici bir af şeklinde bir düzenleme olmayacağını Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Çalışmalar devam ediyor. Siyasetin vereceği bir karardır” ifadelerini kullandı. Bakan Gül, hayvan hakları konusunda da Adalet Bakanlığı olarak çalışmalar yaptıklarını ve Meclis’in yasalaştırmasını beklediklerini söyledi.
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