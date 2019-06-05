Suriye sınırında orman yangını
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı. Daha çok sınırın Suriye kısmında kalan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
- DHA
Yangın, akşam saatlerinde Kızılçat köyü yakınlarında çıktı. Sınırdan duman yükseldiğini görenler, durumu Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. Büyük bölümü Suriye kısmında çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
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