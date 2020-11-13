İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6688
  • EURO
    9,0767
  • ALTIN
    465.757
  • BIST100
    1291.29
Yaşam

Suriye'de insani yardım çalışmaları

İHH'nın Barış Pınarı bölgesine insani yardım çalışmaları sürüyor

AA13 Kasım 2020 Cuma 18:23 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 18:23
ABONE OL

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, terörden temizlenen Rasulayn'da 175 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı, 150 aileye de kışlık ve nakdi yardımda bulundu.

Şanlıurfa Barış Pınarı Bölgesi Koordinatörü Behçet Atila, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn ilçesine bağlı Um Hayır, Ayn İhsan ve Şeyh Şebil köylerindeki okullarda 175 öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıttıklarını söyledi.

İHH sponsorluğunda olan 50 aileye nakdi yardım verildiğini belirten Atila," Eğitime desteğimiz sürüyor. Aynı zamanda 100 aileye kış yardımı yaptık. Battaniye, gıda, hijyen paketi ve ayakkabı dağıttık." dedi.

Atila, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardımlara devam edeceklerini belirtti.

İHH, Suriye'deki savaşın başından bu yana İdlib ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki muhtaçlara yardımları devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.