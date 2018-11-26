Suriye’deki her damla kan bazıları için para demek!
Yazar İskender Pala: Orta Doğu’da atılan her kurşunun parası Batı’da veya dünyanın bir yerlerinde birinin cebine giriyor. Orada bir damla kan yere döküldüğünde birilerinin biti kanlanıyor.
Bir edebiyat etkinliği olan ‘Kara Hafta İstanbul Festivali’ kapsamında gerçekleşen “Tarihteki Polisiye, Polisiyedeki Tarih” panelinde polisiye romanları ele alındı.
Panelde konuşan yazar İskender Pala, tarihe olan ilginin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir kimlik arayışından kaynaklandığını söyledi. Pala “Kendimizi öğrenmek için önce geçmişimize bakıyoruz. Bugün tarihe ait dizilerin, tartışmaların, roman ve kitapların çok okunmasının altında yatan bu kimlik arayışıdır’ dedi.
UÇAKLAR BOŞ DÖNMÜYOR
Pala, Irak ve Suriye’nin içinde bulunduğu Orta Doğu coğrafyasında kan dökülmeye devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Bugün Orta Doğu’da kan dökülüyor. Dünyanın başka yerinde olmayacak kadar şiddetli bir durum var. Burada ölen de öldüren de doğulu, Müslüman kimliğini bir tarafa bırakın, doğulu. Fakat burada atılan kurşunun parası Batı’da veya dünyanın bir yerlerinde birinin cebine giriyor. O silahı üreten Suriye’deki adamlar değil. Orada bir damla kan yere döküldüğünde dünyanın bir yerlerinden birisinin biti kanlanıyor. Orada kargo uçakları askeri malzemeler getirdiğinde geriye boş mu gidiyor zannediyorsunuz? Hayır oradaki bütün tarihi eserler, kültür varlıkları ve sanat eserleri gidiyor.” Pala, Birinci Körfez Savaşı’nda Bağdat’ta ilk yağmalanan yerin Bağdat Müzesi olduğunu da hatırlattı.
Dünya müzelerinin üçte ikisi boş kalırdı
Kazılar sonucu elde edilen tarihi eserlerin kaçırılma çabası esnasında yaşananların polisiye romanlara da ilham kaynağı olduğunu anlatan yazar İskender Pala, “Osmanlı Devleti’nin sınırlarına 1912 yılında bir tel örgü çekilseydi ve ‘buradan dışarıya arkeolojik eser çıkarılmayacaktır’ yazılsaydı, bugün dünya müzelerinin üçte ikisi boş kalırdı” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.