Suriye’deki her damla kan bazıları için para demek!

Bir edebiyat etkinliği olan ‘Kara Hafta İstanbul Festivali’ kapsamında gerçekleşen “Tarihteki Polisiye, Polisiyedeki Tarih” panelinde polisiye romanları ele alındı.

Panelde konuşan yazar İskender Pala, tarihe olan ilginin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir kimlik arayışından kaynaklandığını söyledi. Pala “Kendimizi öğrenmek için önce geçmişimize bakıyoruz. Bugün tarihe ait dizilerin, tartışmaların, roman ve kitapların çok okunmasının altında yatan bu kimlik arayışıdır’ dedi.

UÇAKLAR BOŞ DÖNMÜYOR

Pala, Irak ve Suriye’nin içinde bulunduğu Orta Doğu coğrafyasında kan dökülmeye devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Bugün Orta Doğu’da kan dökülüyor. Dünyanın başka yerinde olmayacak kadar şiddetli bir durum var. Burada ölen de öldüren de doğulu, Müslüman kimliğini bir tarafa bırakın, doğulu. Fakat burada atılan kurşunun parası Batı’da veya dünyanın bir yerlerinde birinin cebine giriyor. O silahı üreten Suriye’deki adamlar değil. Orada bir damla kan yere döküldüğünde dünyanın bir yerlerinden birisinin biti kanlanıyor. Orada kargo uçakları askeri malzemeler getirdiğinde geriye boş mu gidiyor zannediyorsunuz? Hayır oradaki bütün tarihi eserler, kültür varlıkları ve sanat eserleri gidiyor.” Pala, Birinci Körfez Savaşı’nda Bağdat’ta ilk yağmalanan yerin Bağdat Müzesi olduğunu da hatırlattı.