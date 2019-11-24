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Suriyeli çocuklar Mehmetçik’le kucaklaştı 

Türkiye’nin terörle mücadele için başlattığı Barış Pınarı Harekatı sahneye taşındı. ‘Zafere Doğru’ adlı oyunda rol alan Suriyeli çocuklar kendilerini esaretten kurtaran Mehmetçik ile kucaklaştı. 

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu’nun sahnelediği “Zafere Doğru” adlı oyunun bir bölümünde Barış Pınarı Harekatı da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Başaramayacaksınız, bu milleti esir alamayacaksınız” sözleriyle son bulan oyunda, Mamak’ta yaşayan Suriyeli çocuklar da oynadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun etkinliği büyük ilgiyle karşılandı. 

 SURİYELİ ÇOCUKLAR 

Sanat Yönetmenliğini Yıldız Çankaya Sargın’ın yaptığı “Zafere Doğru” oyunu ilk olarak 29 Ekim anmaları kapsamında Mamak Belediyesi ile ortaklaşa sahnelendi. Oyun, Kayseri ve Isparta’da da oynadı. Önceki gün Ankara Leyla Gencer Sahnesi’nde oynanan oyunda renkli görüntüler oluştu. Çanakkale Savaşı’ndan  Kurtuluş Savaşı’na, 15 Temmuz hain darbe girişiminden Barış Pınarı Harekatı’na kadar vatan, millet ve bayrak uğruna şehit olan kahramanların ele alındığı “Zafere Doğru” oyununda duygu yüklü anlar yaşandı. Oyunun Barış Pınarı Harekatı sahnesinde, Mamak Demirlibahçe’de yaşayan Suriyeli çocuklar oynadı. Oyunun sonlarına doğru, Suriyeli çocuklar Mehmetçiğe doğru koşarak, kucaklaştı. Erdoğan’ın “Başaramayacaksınız, bu milleti esir alamayacaksınız” fon sesiyle son bulan oyun, izleyiciden büyük alkış aldı.

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