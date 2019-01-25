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Suriyeli kadınlar KADEM’de hayata hazırlanıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), mesleki eğitim, dil ve hobi kurslarıyla Suriyeli kadınları hayata hazırlıyor.

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Sığınmacı Kadınlar Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Fırat Polat, merkezin 18 ay önce kurulduğunu burada sığınmacı kadınların dertlerini dinleyip çözmeye çalıştıklarını dile getirdi. Merkezin ana faaliyetlerinden birinin dil kursları olduğunu ifade eden Polat, “Geçen yıl verdiğimiz eğitimlerle bin 500 Suriyeli kadına ulaştık. Ayrıca merkezimizde 18 aylık süreç içinde yaklaşık 620 sığınmacı kadına dil eğitimi verdik. Bu süreçte hukuki ve psikolojik yardımları da sürdürdük” dedi. Merkezde 50 kadına el işi örgü ve nakış eğitimleri verdiklerini ve bir marka yarattıklarını dile getiren Polat, “Yarattığımız marka üzerinden de kadınların ürettiği el emeği ürünleri satışa çıkardık. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de kadınlara verdik. Süreç içerisinde muhasebe, ön muhasebe ve grafik eğitimleri verdik. Mesleki eğitimlerin dışında hem sosyal hayata entegrasyon süreçlerini hızlandırmak hem de kadınların rahatlamalarını sağlamak amacıyla daha sanatsal faaliyetler, hobi kursları düzenledik. Ayrıca merkezimizde 73 kadın girişimcilik eğitimi ve mentorluk desteği aldı. 2019 yılında da hedefimiz en az bin kadına ulaşmak” diye konuştu. 

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