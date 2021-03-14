Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu

DHA 14 Mart 2021 Pazar 13:06 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 13:07

Suriye'nin İdlip bölgesinde, 2014 yılında yaşanan bombardıman nedeniyle gözlerini kaybeden Muhammed Sadduf, 2018 yılında 7 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Önce tedavi için İstanbul'a gelen Muhammed Sadduf, tekrar gözünün görmesinin mümkün olmadığını öğrendi. Ardından da ailesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşamaya başladı. 2 yıldır İnegöl'de yeni bir hayat kurmaya çalışan ailenin 7 yaşındaki oğulları Ziyad ise görmeyen Baba Sadduf'un gözü oldu. Doğduğu andan beri oğlu Ziyad'ın saçlarının kesilmesine izin vermediğini söyleyen Sadduf, "Çocuğumu en son gördüğümde henüz 3 aylıktı. O haliyle hatırlamak istediğim için saçlarına makas değmesine izin vermedim" dedi. Tedavi için 2 yıl önce İstanbul'a geldiklerini söyleyen Muhammed Sadduf, doktorun gözlerinin artık görmeyeceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine yerleştikleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde yardımlarla yaşadıklarını anlattan Sadduf, "Oğlum gözüm oldu. Evden her gün beş vakit namazımı kılmak için beni camiye götürüyor. Türkçeyi öğrendi ve dışarıya çıkmak istediğimde elimden tutup götürüyor" diye konuştu.

'SAÇLARIMIN KESİLMESİNİ İSTİYORUM'

Babasına severek yardım ettiğini söyleyen küçük Ziyad ise "Su getiriyorum, camiye götürüyorum. Babam, görmüyor ancak saçlarımın da kesilmesini istemiyor. Fakat uzun saçımı görenler kız olduğumu düşünüyor. Bu yüzden artık kestirmek istiyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Oğuz Erdem de babayla oğlunu 2 yıldır gördüklerini belirterek aileye yardımcı olmak istediklerini ancak kabul etmediklerini söyledi. Erdem, "Zor şartlar altında yaşıyorlar. Türk örf ve adetlerine uygun, ahlaklı bir hayat sürüyorlar. İlk gördüğümüzde babasının elinden tutan çocuğun kız olduğunu düşünmüştük. Hayırlı bir evlat olduğu için Ziyad'ı hepimiz çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.