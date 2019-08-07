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Suriyeli Musa'dan örnek davranış: Cüzdanı sahibine teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli Muhammed Musa, yolda yürürken bulduğu ve içinde 2 bin 800 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti.

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Muhammed Musa, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yürürken bulduğu cüzdanın önce sahibini aradı, bulamayınca da polis merkezine götürdü. Polis, cüzdanda 2 bin 800 lira ile Fatih Yılmaz'a ait kimlik kartı olduğunu tespit etti.
 
Polis merkezine çağrılan Yılmaz'a cüzdanını Suriyeli Musa teslim etti.
 
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, cüzdanın bulunmasına sevindiğini söyledi.
 
Cüzdandaki paranın iş yerine ait olduğunu anlatan Yılmaz, "İçerisinde bana ait olmayan bir para vardı. İş yerinin parası olduğu için çok üzüldüm. Cüzdanımı bulan Musa kardeşimi tebrik ediyorum. Allah ondan razı olsun. Günümüzde kaç tane böyle insan kaldı." ifadesini kullandı.  
 
Muhammed Musa da cüzdanı bulduğunda çevrede sahibini aradığını, bulamaması üzerine polis merkezine götürüp teslim ettiğini aktardı.

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