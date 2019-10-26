Suriyeli yetimler zeytin topladı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2017 yılında kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü’nde öğrenim gören Suriyeli bin yetim için tesis içerisinde ‘‘Minik Eller Bereket Topluyor’’ adı altında zeytin toplama şenliği organize edildi.

Çeşitli oyun ve gösterilerle başlayan etkinliğe AK Parti 27. dönem Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti 26. dönem Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan, Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu ile Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında davetlilere yöresel oyunlarını sergileyen Suriyeli yetimler, daha sonra tesis içerisindeki zeytinlik araziye geçti.

Yetimler, yıl boyunca arazi içerisindeki ağaçlarda yetişen zeytinleri topladı.

Şenlik alanında konuşan Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan, yaptığı açıklamada, ‘‘Vakfımızın birçok marka projesi bulunuyor. Bunlar arasında en kıymetlilerinden bir tanesi de Reyhanlı Eğitim Köyü’müzde bu yıl üçüncüsünü düzenlendiğimiz zeytin toplama etkinliğimiz. Bugün burada bin kadar yetimimiz ve çok sayıda misafirimizle şenliğimizi gerçekleştirdik. Yetimlerimizin mutluluğuna şahit ve ortak olduk. Şenliğimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Orhan, dünya üzerinde tek bir yetim dahi sahipsiz kalmayana dek Yetim Vakfı’nın çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

Şenlik sonunda üzerinde barış dileklerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bırakan yetimler, daha sonra ‘‘Sokağıma Şenlik Geldi’’ doyasıya eğlendiler.

Reyhanlı Eğitim Köyü, 18 Mayıs 2017 tarihinde büyük bir törenle Suriyeli yetimlerin hizmete açıldı. Tesis halen Yetim Vakfı tarafından yönetiliyor.