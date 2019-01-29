Sürücü kurslarına kota geliyor

Türkiye’de 3 bin 522 sürücü kursunun bulunduğu ve her dönem 70 bin ehliyet eğitiminin verildiği sektörde, temsilciler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Bu neticide MEB Özel Kurumları Genel Müdürlüğü, bu kurumların açılış izninin kota kapsamına alınacağını aktardı. Sektör temsilcilerinin ise kurs açılması için müstakil bina şartının, ÖTV ve KDV’nin kalkması ve akaryakıt desteği istedikleri aktarıldı.