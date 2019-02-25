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Sürücünün terk ettiği minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde çamura saplanması sonucu sürücüsünün terk ettiği minibüste, Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 34 kaçak göçmen yakalandı.

  • DHA
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Trabzon'un Araklı ilçesinde, lokanta işletmecisi Mustafa Gümrükçüoğlu'nun sipariş verdiği gıda malzemelerinin yer aldığı kolilerin içinden 300 bin lira çıktı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, kolilere yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği parayı firma sahibine teslim etti.

Araklı'nın Merkez Mahallesi'nde lokanta işleten Mustafa Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri sipariş etti.

Kamyonla getirilen gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti. Saydığı paranın 300 bin lira olduğunu tespit eden ve olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, aynı ilçeden sipariş verdiği firma yetkililerini arayarak, durumu bildirdi. Gümrükçüoğlu, koliye yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği 300 bin lirayı firma sahibine teslim etti.

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