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Yaşam

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi, Çorum'da karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 169 Türk vatandaşı, Çorum'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

DHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:52 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:52
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşının getirildiği uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Çorum'daki öğrenci yurtlarına getirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı tarafından karşılanacak.

Karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

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