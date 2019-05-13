Suyun altında elektrik üretti

Bursa'da yaşayan elektrik teknisyeni; geliştirdiği sistemin portatifini Gökdere'de azgın suların altına koyarak enerji üretti. "Geliştirilen sistem sayesinde Türkiye'de akan nehirlerin altına bu sistemi yerleştirip elektrik, doğalgaz ve petrol bağımlığından kurtaracağım." diyen Ömür Alparslan Haskaloğlu, "Sistemi hayata geçirdim. Suyun altındaki sistemle elektrik üretiyorum. Yaptığım türbini geliştirmek için büyük şirketlerden ve devletten destek belkiyorum" şeklinde konuştu.

34 yıl enerji sektöründe çalıştığını ifade eden Ömür Alparslan Haskaloğlu, "İşe DSİ'de başladım. Son 22 yılım yüksek gerilim trafo merkezlerinde ve jeneratör merkezlerinde çalışarak geçti. Belli bir uzmanlık seviyesindeydim, bir tasarım geliştirdim. Akan suların altında dönen bir türbin tasarladım. Bunun faydalı model belgesi çıktı. Kendi imkanlarım ve basit bir tasarımla hem türbin dönüşünü hem de enerji üretimini sembolik olarak gösterdim. İstiyorum ki bundan sonra bir kaç metrelik yapalım, bu portatif üzerindeki sistem sembolik. Bu sistemin daha büyüğünü yaparak bir kaç metrelik türbinlerle alternatör çevirelim. 220 volt priz voltajı olarak bilinen 220 volt enerji çıkışı üzerinden gerçek yüklemelerle ve ondan alınacak sonuçlarla asıl türbinler Kızıl Irmak, Dicle ve Fırat nehrinde 40 metre suyun altına yerleştirilerek daha çok elektrik üretilebilecek. Ülkemizin şu anki enerji ihtiyacı 300 milyon megawatt, sadece Kızıl Irmak'a yerleştireceğim tribünler buna yeter, Benim amacım Türkiye'yi doğalgaz ve petrolden bağımsız hale getirmek. Bunun içinde yıllık kullandığımız 300 milyon megawatt'ın 4 katı enerji gerekiyor. Bu enerji üretecek sistemi çalıştıracak bir türbinin maliyeti 1 milyon 500 bin dolar civarında. Bu ürettiğimi sistemin patentini aldım. Bu türbinin çalışırken, "suyun altında yaşayan canlılar ne olacak, selden gelen ağaç, ip ve halat gibi maddeler sistemi zarar vermeyecek mi?" gibi sorular geliyor. Bunların hepsine karşı önlem aldım. Sistem suyun altında sorunsuz bir şekilde çalışacak" dedi.