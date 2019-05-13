23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0714
  • 6,8186
  • 250.554
  • 88.038
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Suyun altında elektrik üretti

Bursa'da yaşayan elektrik teknisyeni 34 yıllık çalışmasının sonucunda suyun altında çalışıp elektrik üreten sistem geliştirdi. Sistemin patentini de alan Ömür Alparslan Haskaloğlu Türkiye'nin dışa bağımlı olmadan enerji sıkıntısının çözülebileceğini söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'da yaşayan elektrik teknisyeni; geliştirdiği sistemin portatifini Gökdere'de azgın suların altına koyarak enerji üretti. "Geliştirilen sistem sayesinde Türkiye'de akan nehirlerin altına bu sistemi yerleştirip elektrik, doğalgaz ve petrol bağımlığından kurtaracağım." diyen Ömür Alparslan Haskaloğlu, "Sistemi hayata geçirdim. Suyun altındaki sistemle elektrik üretiyorum. Yaptığım türbini geliştirmek için büyük şirketlerden ve devletten destek belkiyorum" şeklinde konuştu. 

34 yıl enerji sektöründe çalıştığını ifade eden Ömür Alparslan Haskaloğlu, "İşe DSİ'de başladım. Son 22 yılım yüksek gerilim trafo merkezlerinde ve jeneratör merkezlerinde çalışarak geçti. Belli bir uzmanlık seviyesindeydim, bir tasarım geliştirdim. Akan suların altında dönen bir türbin tasarladım. Bunun faydalı model belgesi çıktı. Kendi imkanlarım ve basit bir tasarımla  hem türbin dönüşünü hem de enerji üretimini sembolik olarak gösterdim. İstiyorum ki bundan sonra bir kaç metrelik yapalım, bu portatif üzerindeki sistem sembolik. Bu sistemin daha büyüğünü yaparak bir kaç metrelik türbinlerle alternatör çevirelim. 220 volt priz voltajı olarak bilinen 220 volt enerji çıkışı üzerinden gerçek yüklemelerle ve ondan alınacak sonuçlarla asıl türbinler Kızıl Irmak, Dicle ve Fırat nehrinde 40 metre suyun altına yerleştirilerek daha çok elektrik üretilebilecek. Ülkemizin şu anki enerji ihtiyacı 300 milyon megawatt, sadece Kızıl Irmak'a yerleştireceğim tribünler buna yeter, Benim amacım Türkiye'yi doğalgaz ve petrolden bağımsız hale getirmek. Bunun içinde yıllık kullandığımız 300 milyon megawatt'ın 4 katı enerji gerekiyor. Bu enerji üretecek sistemi çalıştıracak bir türbinin maliyeti 1 milyon 500 bin dolar civarında. Bu ürettiğimi sistemin patentini aldım. Bu türbinin çalışırken, "suyun altında yaşayan canlılar ne olacak, selden gelen ağaç, ip ve halat gibi maddeler sistemi zarar vermeyecek mi?" gibi sorular geliyor. Bunların hepsine karşı önlem aldım. Sistem suyun altında sorunsuz bir şekilde çalışacak" dedi.

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Son Dakika!.. Ekonomide sevindiren gelişme

Son Dakika!.. Ekonomide sevindiren gelişme

Suyun altında elektrik üretti

Suyun altında elektrik üretti

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

Alman plakalı aracında görüntülendi

Alman plakalı aracında görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

Polis onlar için yolu trafiğe kapattı, görenler şaşkınlık yaşadı

Polis onlar için yolu trafiğe kapattı, görenler şaşkınlık yaşadı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA