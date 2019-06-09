Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşları Mehmet G. ve Emre C. ile birlikte alkol olan Feti A., belinden tabancasını çıkarıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı. Çıkan mermi, Mehmet G.'nin sol ayağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet G.,, iki arkadaşı tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mehmet G.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Fethi A. ise polis tarafından gözaltına alındı.