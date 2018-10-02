Taciz ettiği çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı

Olay Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan M.A .Y. isimli şahıs, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk ile sosyal medya üzerinden tanıştı. M.A .Y., cinsel tacizde bulunduğu 17 yaşındaki çocuk ile Bolvadin ilçesine tanışmaya geldi.

Bu sırada emniyete başvuran 17 yaşındaki çocuk, M.A.Y. isimli şahsın kendisini internet üzerinden taciz ettiğini ve Bolvadin ilçesine de kendisi ile tanışmaya geldiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine harekete geçen ilçe emniyet ekipleri, Bolvadin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak şahsı burada gözaltına aldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.